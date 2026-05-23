«Доносы писал». Киркоров рассказал о давней вражде с Певцовым

Конфликт между певцом Филиппом Киркоровым и актером Дмитрием Певцовым набирает обороты. На российской премьере фильма «Майкл» король поп-музыки обвинил оппонента во лжи и напомнил о кляузах, сообщил 5tv.ru .

«А то три года назад или четыре на меня доносы писал, звания хотел лишить, называл мерзостью на эстраде, а то он не знает, кто такой Филипп Киркоров. Ой, какой лицемер, ой, какой врун, врушка ваш Певцов», — сказал он.

Киркоров допустил, что актер завидует ему. По той же причине Певцов, по его словам, утверждал, якобы не знает Юру Борисова, хотя после «Аноры» он известен на весь мир.

Скандал начался после того, как Певцов вслед за Олегом Меньшиковым раскритиковал премьеру «Гамлета» с Юрой Борисовым на сцене МХТ имени Чехова. Киркорову не понравились высказывания актера в адрес коллег, на премии РУ.ТВ он назвал оппонента гнилым и завистливым. В ответ звезда «Ленкома» сделал вид, что не знает, кто такой Киркоров.