Киркоров упал во время выступления на «Новой волне»

В Сети появилось видео, где Киркоров падает со ступенек на сцене во время выступления на конкурсе «Новая волна» в Казани. Кадры опубликовал телеканал МУЗ-ТВ .

«Певец упал прямо во время выступления, но тут же встал и продолжил номер до конца», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, артист не пострадал от падения. Эту же информацию подтвердила РИА «Новости» директор артиста Екатерина Успенская.

«Да, главное — уметь встать после падения», — сказала она, отвечая на вопрос, не получил ли артист серьезных травм.

Ранее Киркоров отреагировал на слухи о тяжелой болезни — диабете, из-за которого ожег на руке артиста долго заживал.