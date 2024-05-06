Киркоров снимется в полнометражном фильме | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 14:04 Киркоров снимется в полнометражном фильме Певец Киркоров признался, что снимется в главной роли в кино РИА «Новости»

Читать 360 в

Певец Филипп Киркоров появится в главной роли в полнометражном фильме. Об этом артист рассказал в программе «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

Деталями проекта певец не поделился. Известно только, что съемки начнутся летом.

Реклама

«Это кино. Большой метр… Я не режиссер, я… исполнитель главной роли, а второй исполнитель главной роли — не скажу кто. Но для вас это будет сюрпризом», — поделился поп-король.

За долгую карьеру певец уже снялся в 50 картинах.

Ранее Киркоров обвинил певицу Любовь Успенскую в попрошайничестве из-за дорогих подарков. Он отметил, что крайне трепетно относился к подруге, как и ко всем своим друзьям женского пола. Однако исполнительница шансона не оценила доброты артиста и даже недавно обвинила его в женоненавистничестве. Обидевшись, певец подал на нее в суд, чтобы защитить свою честь и достоинство.