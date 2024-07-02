Киркоров сбежал с премии «Ника»

Певец Филипп Киркоров спешно покинул церемонию вручения премии «Ника» в Москве без объяснения причин. Об этом рассказал корреспондент издания NEWS.ru .

«[Выбежал] из зала на улицу где-то в начале премии, на первых номинантах. Они с актером Павлом Прилучным вышли. Но зашли ли обратно, персонал не видел. Прилучный вернулся. Киркоров — нет, охрана сказала», — сообщил он.

Киркоров прибыл на цремрнию, несмотря на то что не был заявлен в номинациях. Абсолютно седой певец появился в зале в черном костюме и с украшением в виде креста и золотыми перстнями на обеих руках. Образ дополнили очки и брошь из драгоценных металлов и камней в виде тигра.

Ранее артист признался что ему надоело ездить с концертами по российским курортам. Этим летом он отказался от выступлений из-за съемок в фильме.