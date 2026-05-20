Киркоров разрешил Шуре исполнять его песню «Струны» на концертах

Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) в седьмом выпуске шоу «Суперстар. Битва сезонов» исполнил песню «Струны» из репертуара Филиппа Киркорова, получив 10 баллов. Артист признался РИА «Новости» , что коллега разрешил ему исполнять эту композицию на своих концертах.

Шура отметил, что работа над песней была сложной. Запись продолжалась восемь часов. По его словам, для него это стало настоящим откровением, ведь обычно он записывал песни за два часа. Кроме того, он не понимал, что оказалось самым сложным — текст или мелодия.

Певец добавил, что полюбил «Струны». Киркоров даже уточнил, сам ли он выбрал тогда эту песню.

«Он удивился, потому что это был саундтрек для фильма, и Филипп не поет ее на своих шоу. А я попросил разрешение исполнять ее на своих концертах. И он позволил!» — рассказал Шура.

Артист также отметил, что всегда направляет отчисления в Российское Авторское Общество.

Шура победил в финале шоу «Суперстар! Битва сезонов» на НТВ, исполнив композицию «Сны». Он опередил Жана Милимерова всего на один балл.