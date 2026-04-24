Киркоров рассказал об увольнении отказавшего в шопинге менеджера Louis Vuitton

Менеджера Louis Vuitton, отказавшего в шопинге российскому певцу Филиппу Киркорову, уволили. Об этом артист рассказал в беседе со стилистом Алеко Надиряном.

По словам исполнителя хита «Зайка моя», неприятная ситуация произошла два года назад в бутике в Майами. Продавцы отказали звезде в обслуживании, однако не стали связывать это с политической позицией Киркорова.

Возмущенный артист позвонил российской супермодели Наталье Водяновой, которая замужем за Антуаном Арно — наследником владельца Louis Vuitton Бернара Арно. По словам знаменитости, после этого менеджера уволили.

«На следующий день мне принесли извинения и в качестве подарка преподнесли дорогую лимитированную сумку», — рассказал Киркоров.

Ранее певец признался в нежелании жениться на Алле Пугачевой в 1994 году. По его словам, он пытался найти причину, чтобы избежать бракосочетания.