Киркоров признался, что стал щедрым на чаевые

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что никогда не жалеет денег на чаевые для портье, горничных или официантов. Об этом исполнитель рассказал в интервью стилисту Алеко на его странице в VK .

«Когда начал работать с моим директором Максимом Ситником, он прямо заморочен. Сам начинал в этой сфере и знает, что это такое, как люди реагируют, когда жлобятся», — подчеркнул певец.

Киркоров добавил, что он не отличается жадностью, просто раньше никогда не задумывался, а благодаря примеру Ситника последние четыре года куда ни попадет, везде рассовывает деньги.

До этого эксперт по светскому и деловому этикету Екатерина Богачева рассказала, в каких случаях можно не оставлять чаевые. Она напомнила, что денежную благодарность не принято давать прямо в руки или класть на открытую поверхность.