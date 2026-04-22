Эксперт по этикету Богачева рассказала, когда можно не оставлять чаевые

Эксперт по светскому и деловому этикету Екатерина Богачева рассказала «Москве 24» , что в заведениях быстрого обслуживания и в тех местах, где посетители обедают часто, можно не оставлять чаевые.

Богачева подчеркнула, что чаевые предназначены для того, чтобы выделить и отблагодарить сотрудника, который хорошо работает. По этикету рекомендуется оставлять около 10% от суммы чека, если обслуживание действительно понравилось или оно было длительным по времени. Однако если персонал подошел к работе формально, не спешил принимать заказ или вел себя грубо, то логично не оставлять на чай.

Также в России не принято давать чаевые персоналу заведений быстрого обслуживания, где посетители просто покупают напитки и еду и отправляются с подносом за свой стол.

«Не обязательно оставлять чаевые и в ситуациях, когда мы практически каждый день едим в каком-то заведении. Хотя опять же, если обслуживание очень нравится, персонал всегда внимателен и помнит о наших предпочтениях, при желании можно поблагодарить за это», — отметила Богачева.

Эксперт также напомнила, что по этикету чаевые не принято давать прямо в руки, класть на открытую поверхность и делать это демонстративно.