Киркоров помог бывшей домработнице Пугачевой вернуть жилье

Певец Филипп Киркоров помог бывшей домработнице своей экс-супруги Аллы Пугачевой Людмиле Дородновой, которая чуть не лишилась квартиры из-за мошенников. Об этом артист рассказал Super.ru.

Аферисты позвонили 74-летней Дородновой и сообщили ей о взломе личного кабинета в портале «Госуслуги». Так они выманили у женщины данные банковских карт. Кроме того, под угрозой оказалась ее однокомнатная квартира в районе Марьино.

«Мы вовремя подключились — все адвокаты и моя компания — и спасли ее от беды» — отметил Киркоров.

По словам артиста, он знает бывшую домработницу Примадонны почти 40 лет, поэтому не мог оставить ее без поддержки. Киркоров добавил, что «своих не бросает».

Ранее под влияние телефонных мошенников попала дочь хормейстера Михаила Турецкого Эммануэль. Девушка отдала злоумышленникам несколько миллионов рублей.