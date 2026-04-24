Киркоров показал коллекцию кукольных копий Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал, что собирает коллекцию кукол, где одной из самых дорогих для него частей стали миниатюрные копии бывшей жены — исполнительницы Аллы Пугачевой. Об этом он сообщил в интервью шоу Alekó in my bag .

Артист пояснил, что давно собирает фигурки знаменитостей — от советских актеров до участников группы ABBA. Однако именно серия, посвященная Пугачевой, имеет для него особое значение: она охватывает разные периоды ее сценической и личной истории.

Сама бывшая жена этой коллекции не видела. Они не поддерживают общение уже семь лет после конфликта, который произошел в 2019 году.

«Это неотъемлемая часть моей жизни. Я всегда храню в душе добрые и позитивные воспоминания любого периода. А с Аллой я прожил большой период. Это моя молодость, мое становление», — сказал он.

Певец добавил, что, несмотря на расставание, считает тот этап важным и настоящим.

«Но то, что это был прекрасный и яркий период, 10 звездных лет моей жизни, с 27 до 37, — это факт», — подчеркнул артист.

Также он признался, что со временем согласился с оценкой Пугачевой, которая говорила, что он не создан для семейной жизни.

«Она абсолютно права. Моя профессия и жизнь требуют одиночества. Мне нужно быть одному. Это публичное одиночество — расплата за мою безумную популярность», — заявил Киркоров.

При этом артист подчеркнул, что любовь к профессии не исчезла и спустя десятилетия.

Ранее Киркоров рассказывал, что не хотел жениться на Пугачевой в 1994 году. Свадьбе поспособствовавли директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович и мэр города Анатолий Собчак.