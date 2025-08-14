Киркоров показал фото с повзрослевшей дочерью

Филипп Киркоров провел отпуск с дочерью на острове Крит. Он показал фото с ней в Instagram*.

«Наши греческие каникулы», — подписал он один из снимков.

Подписчики короля российской эстрады заметили, как вытянулась и повзрослела 13-летняя дочь. Теплые комментарии под постом оставили телеведущая Екатерина Стриженова, стилист Владислав Лисовец и другие звезды.

Певец остановился в отеле Elounda Peninsula Luxury Resort на берегу Средиземного моря. StarHitСтархит сообщил, что сутки стоили почти 100 тысяч рублей. Но для Киркорова это не такая большая сумма, ведь он носил в отпуске наряды от Versace, а его дочь— сумку от Dior в несколько раз дороже номера.

