Дочь Киркорова объяснила, почему не вернулась в Россию из США

Уехавшая в США дочь Киркорова пожаловалась, что ей не с кем гулять в Москве

Дочь народного артиста России Филиппа Киркорова Алла-Виктория рассказала в соцсетях, почему не вернулась из США в Москву. Она решила немного пожить в Америке — в особняке отца в Майами.

«Я так захотела. Просто в Москве сейчас нет моих друзей, и мне не с кем гулять. Плюс в Майами есть много того, чего нет в Москве», — процитировал 13-летнюю Аллу-Викторию сайт kp.ru.

Школьница рассказала, что не осталась на каникулы в России, так как все ее друзья уехали из Москвы. Без компании гулять стало не с кем, и она решила поехать в США. Дочь артиста выложила фото с американским флагом и видео, где с гордостью сообщила, что она «теперь та самая аmerican girl».

Алла-Виктория и ее брат Мартин учатся в швейцарской международной частной школе Swiss International Scientific School в Дубае. За образование детей Киркоров платит 12 миллионов рублей в год.

Музыкант надеется, что за границей его дети не только выучат языки, но и станут более самостоятельными и серьезными. Однако певец признавался, что у дочери есть сложности в школе и учителя на нее жалуются. Как отмечал Киркоров, сейчас у его детей самый сложный возраст — 13 и 14 лет.

Ранее Киркоров заявил, что готов завести третьего ребенка. Об этом певец задумался в 2025 году после знакомства с сыном Стаса Костюшкина Мироном. Мальчик так очаровал артиста, что тот решил назвать второго сына в его честь, если тот появится.