«Я расплакался». Киркоров не сдержал слез после вопроса о возрасте

Народный артист России Филипп Киркоров расплакался перед журналистами, размышляя о пенсионном возрасте и завершении сценической деятельности. Об этом сообщило издание Popcake .

Певец посетил вечеринку по случаю дня рождения «Мисс БРИКС 2026» Валентины Алексеевой. Девушка, которой исполнилось 20 лет, поинтересовалась у исполнителя, когда он планирует завершить карьеру. Киркоров неожиданно эмоционально отреагировал на ее вопрос.

«Я расплакался. Просто представил, как меня на колясочке вывозят [на сцену]», — признался артист.

Киркоров также подсчитал разницу в возрасте с именинницей. Артисту исполнилось 59 лет этой весной.

Кроме того, Киркоров отметил, что отдохнет на пенсии. При этом добавил, что его кумиры, включая 80-летнюю певицу Шер, до сих пор продолжают гастролировать и строить личную жизнь, невзирая на пожилой возраст.

Ранее Киркоров помирился с коллегой Прохором Шаляпиным после 18 лет ссоры.