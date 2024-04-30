Киркоров объяснил, почему молчал 40 дней с момента теракта в «Крокусе» | 360°

Знаменитости 30 апреля 2024, 17:38 Киркоров объяснил, почему молчал 40 дней с момента теракта в «Крокусе» Певец Филипп Киркоров заявил, что молчал 40 дней с момента теракта в «Крокусе» РИА «Новости»

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Народный артист России Филипп Киркоров отметил 30 апреля свое 57-летие. В этот день он презентовал новый трек «Дальше буду жить» и высказался о теракте в «Крокусе» в Instagram*.

«Я молчал 40 дней, но в свой день рождения мне хочется петь! Год, который перевернул мою жизнь, уходит в историю, оставляя грубый след на моем сердце. Сорок дней с момента бесчеловечной трагедии остановило для меня время», — написал он.

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Артист подчеркнул, что именно 40 дней назад трагически оборвались жизни 146 человек. Он также отметил, что 30 лет назад в этот же день не стало его мамы. Музыкант признался, что ему очень не хватает ее. При этом Киркоров заявил, что несмотря на всю скорбь, он полон сил для новых достижений.

«Сегодня я, как заново родившийся человек, готовый к новым свершениям. Да, случались ошибки, но теперь будем жить!» — добавил он.

Певец Филипп Киркоров планирует отметить день рождения в своем загородном поместье. На праздник он позовет только самых близких людей.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.