Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы певца Филиппа Киркорова, опроверг в интервью 360.ru информацию о том, что артиста объявили в розыск. Он предположил, что журналисты, опубликовавшие такую новость, пошутили.

«Что не в розыске, это 100%. А что его искать? Поет человек и поет», — отметил адвокат.

По данным Telegram-канала Shot, Киркорова якобы объявили в розыск судебные приставы из-за более чем 30 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения на его Rolls-Royce. Добровинский отметил, что певец ни разу не садился за руль автомобиля.

«Последний раз я его видел на трехколесном велосипеде, но за это штрафы не дают», — отшутился он.

Однако Shot позже сообщил, что утром 15 ноября артист погасил 31 штраф из 31 на общую сумму 24 тысячи рублей.

Ранее певица Любовь Успенская отсудила у Киркорова 90 тысяч рублей. Она подала иск из-за того, что он обозвал ее попрошайкой.