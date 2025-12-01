Киркоров едва снова не зашел «не в ту дверь» посреди Красной площади

Директор Киркорова подрался с блогером на открытии ГУМ-катка

Открытие ГУМ-катка едва не сорвалось после драки директора Филиппа Киркорова с популярным блогером. Видео с места происшествия распространил Telegram-канал Mash .

В кадре представитель артиста жалуется, что контент-мейкер Суад Муратович «ударил меня по лицу два раза». Он называет оппонента «больным» и требует извинений.

В следующем ролике мужчины вступили в спор уже за пределами ледового покрытия. Директор Киркорова обругал блогера матом, тот попытался накинуться на обидчика с кулаками. Мужчин разняли.

Самого Филиппа Киркорова в кадре нет. В публикации Mash утверждается, что певец покинул мероприятие, как только начался «замес».

В октябре 2025 года адвокат Александр Трещев выступил с резкими обвинениями в адрес Киркорова. Правозащитник потребовал присвоить артисту статус иностранного агента.