Кустурица объявил об уходе из музыкальной группы

Выступавший на протяжении нескольких десятков лет в качестве постоянного гитариста в группе The No Smoking Orchestra сербский режиссер Эмир Кустурица объявил, что завершил музыкальную карьеру. В интервью ТАСС он признался, что теперь отдает предпочтение классическим произведениям, а фолк-рок и другая современная музыка его не привлекает.

Кустурица пояснил, что не находит ничего интересного для себя в творчестве современных композиторов.

«Я перестал играть с группой два года назад. Последние концерты прошли в Париже и России», — заявил он.

Оценивая творчество своего коллектива, режиссер подчеркнул, что, соединив современный рок с традиционной музыкой Балкан, группа старалась создать терапию для людей.

«Думаю, что у нас это получилось», — признался Кустурица.

Появившаяся в 1978 году группа под названием Pseudobluz Bend быстро завоевала популярность в Югославии. Кустурица присоединился к коллективу в 1986 году. Распад страны привел к его ликвидации, но бывший лидер Неле Карайлич возродил группу, и в 1994 году музыканты дали крупный концерт в Белграде.

Название The No Smoking Orchestra появилось в 1998 году. Тогда же коллектив записал саундтрек к фильму Кустурицы «Черная кошка, белый кот».

В июне этого года Эмир Кустурица договорился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым о съемках фильма о русском народе. По словам кинодеятеля, сценарий уже готов. Глава региона пообещал оказать поддержку в работе над картиной.