Эмир Кустурица снимет на Кубани фильм о русском народе

Режиссер Эмир Кустурица снимет на Кубани фильм об идентичности русского народа

Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и сербский режиссер Эмир Кустурица встретились на площадке ПМЭФ-2024. Они обсудили съемки фильма о русском народе на Кубани, сообщила пресс-служба администрации региона.

«Последние 20 лет я работал на Западе и никогда не видел такого гостеприимства, как в России. На Кубани красивая природа, много солнца, открытые, добрые люди», — отметил режиссер.

По его словам, лента расскажет об идентичности русского народа. Кустурица отметил, что сценарий к картине уже готов.

Кондратьев подчеркнул, что в регионе создали кинокомиссию, которая будет оказывать содействие в организации съемок. Губернатор также выразил готовность оказать необходимую помощь режиссеру и команде.

«За три года мы поддержали 38 кинокартин на сумму более 100 миллионов рублей», — добавил он.

Кустурица также снимет фильм в Москве. Он осмотрел павильоны в столичном кинопарке «Москино».

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