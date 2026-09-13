Кинооператор и режиссер Борис Тимковский умер в день своего 90-летия

В день своего 90-летия, 3 сентября, умер советский и российский кинооператор, режиссер и заслуженный работник культуры России Борис Тимковский. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России.

Прощание с кинематографистом прошло 10 сентября, его похоронили на Южном кладбище.

«Выражаем соболезнования родным и близким Бориса Викторовича», — сказали в организации.

Профессиональный путь Тимковского начался после окончания операторского факультета ВГИКа. Почти четыре десятилетия — с 1958 по 1995 год — он работал на «Ленфильме», где отвечал за операторскую часть кинопроизводства. В числе стран, где проходили съемки с его участием, были Швеция, Нидерланды, Австрия и Франция.

Позже Тимковский сосредоточился на преподавании. До 2016 года он вел курс операторского искусства в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

За карьеру кинооператор поучаствовал в создании более 20 картин. Среди них были «Личная жизнь Кузяева Валентина» Игоря Масленникова, «Ход белой королевы» Виктора Садовского и «Правда лейтенанта Климова» Олега Дашкевича. Работа над последним фильмом принесла ему Серебряную медаль имени А. П. Довженко в 1983 году.