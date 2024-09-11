Кинокритик назвал причину отказа продюсеров от сотрудничества с Бортко

Российский кинокритик Александр Шпагин предположил, что продюсеры отказались от сотрудничества с режиссером Владимиром Бортко из-за его взглядов на кинематограф. Об этом он заявил News.ru .

Шпагин не верит, что у продюсеров нет интереса к проектам режиссера, который уже заработал себя имя. При этом критик отметил, что Бортко стремится снимать не коммерчески успешные фильмы, а создавать картины, близкие к артхаусному кино.

«Единственное, могу предположить, что он хочет снять что-то для себя, по типу „Цирк сгорел, и клоуны разбежались“. <…> В таком случае продюсеры могут ему отказывать», — пояснил он.

Шпагин добавил, что если бы он был в продюсерских кругах, то позвал бы Бортко снять какой-нибудь фильм или сериал. Во времена СССР и в России он был одним из самых успешных и уважаемых режиссеров, причем остается профессионалом высочайшего класса.

Ранее Бортко рассказал, что не снимает кино уже восемь лет.