«Никому не нужен». Режиссер Бортко пожаловался на свою невостребованность

Режиссер «Собачьего сердца» Бортко пожаловался, что уже 8 лет не снимает кино

Режиссер Владимир Бортко заявил, что уже восемь лет не снимает кино, потому что оказался никому не нужен, с ним не хотят работать. Об этом он рассказал в интервью 78.ru .

Создатель культового фильма «Собачье сердце» и сериала «Мастер и Маргарита» признался, что готов к работе, но никто не хочет с ним сотрудничать. По его словам, он «практически никому не нужен».

«Я восемь лет ничего не снимаю, у меня пять оплаченных сценариев уже, которые не снимаются», — пожаловался он.

Проблемы не только в киноиндустрии, но и в театрах, где его постоянно просят подождать и прийти в следующем сезоне.

Бортко признался, что считает себя не самым плохим режиссером на свете, поэтому не понимает, почему с ним не хотят работать.

Ранее актриса Анна Ковальчук, сыгравшая главную роль в «Мастере и Маргарите», рассказала, что ей предсказали плохие последствия. По ее словам, после премьеры она столкнулась с серией несчастий и даже обращалась к священнику, опасаясь порчи.