Ким Кардашьян выпустила адвент-календарь за 50 тысяч рублей

Бренд Skims выпустил ограниченную серию адвент-календарей с женскими трусами. Набор из 25 предметов обойдется поклонникам Ким Кардашьян в 475 фунтов стерлингов, сообщила компания на своем сайте .

«Роскошь лимитированной серии: открывайте что-то особенное каждый день. Этот премиальный адвент-календарь полон трусиков-сюрпризов, которые можно побаловать себя весь месяц», — заявили маркетологи.

Адвент-календарь рассчитан на 25 дней, в окошках — стринги, бикини, хипстеры и плавки из фирменных тканей бренда из полиамида, хлопка и эластана. Кружевные модели имеют в составе нейлон. Трусы сделаны в праздничных оттенках Multi, стоимость набора — 475 фунтов стерлингов (50,5 тысячи рублей) без учета доставки.

Звезда реалити-шоу, бывшая жена рэпера Канье Уэста запустила бренд корректирующего белья и одежды в 2019 году. Из-за возмущения японцев первое название Kimono пришлось сменить на Skims.