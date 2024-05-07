Ким Кардашьян напугала фанатов невероятно узкой талией в платье с глубоким декольте | 360°

Знаменитости 07 мая 2024, 19:02 Ким Кардашьян напугала фанатов невероятно узкой талией в платье с глубоким декольте Модель Ким Кардашьян шокировала фанатов узкой талией в платье на Met Gala Photo Image Press / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Модель и бизнесвумен Ким Кардашьян шокировала фанатов узкой талией во время церемонии Met Gala. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Звезда появилась на мероприятии в серебристом платье с глубоким декольте, экстремально узким корсетом и прозрачной юбкой и в кардигане с катышками. В качестве аксессуаров она выбрала туфли на платформе и кольцо.

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Поклонники обратили внимание на невероятно тонкую талию Кардашьян. Они начали задавать вопросы в соцсетях о том, сколько ребер пришлось удалить знаменитости.

«Ты можешь дышать?» — спрашивали они звезду.

Ранее стало известно, что Кардашьян сделала рискованную пластическую операцию для тонкой талии. Среди побочных эффектов такого вмешательства — снижение работоспособности внутренних органов и ухудшение осанки.

Дресс-код бала Met Gala в этом году назвали «Сад времени». Ежегодное благотворительное мероприятие Института костюма нью-йоркского музея Метрополитен состоялось сегодня ночью. 360.ru выбрал лучшие наряды знакового события.