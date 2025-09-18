Киану Ривз тайно женился на своей давней подруге художнице Александре Грант

Актер Киану Ривз в возрасте 61 года впервые женился. Его избранницей стала давняя подруга 52-летняя художница Александра Грант. Об этом сообщил журнал Radar Online .

Свои отношения пара подтвердила еще в 2019 году. Впервые актер и художница встретились в 2009 году, они вместе работали над книгой «Ода счастью». По информации издания, Ривз и Грант тайно узаконили отношения еще в начале лета во время поездки в Европу.

«Свадьба состоялась в Европе в начале лета, она была очень камерной и скромной. Они говорили об этом много лет, но в итоге захотели устроить праздник только для себя. Киану и Александра ценят свою приватность, поэтому они решили сохранить все в тайне», — рассказал инсайдер.

Киану Ривз долгое время пребывал в скорби, потеряв новорожденную дочь, а потом и партнершу. По словам близких к актеру людей, Александра Грант придала ему спокойствия. Грант называют опорой Ривза.

В июне фильм «Балерина» стал лидером кинопроката в России. Главную роль в картине сыграла актриса Ана де Армас, также в фильме снялся Киану Ривз.