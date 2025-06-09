Фильм «Балерина» стал лидером кинопроката в России

Боевик «Балерина» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, заработав 141 миллион рублей за прошедший уикенд. Об этом сообщил портал kinobusiness.com .

Главную роль в картине сыграла актриса Ана де Армас. Это спин-офф «Джона Уика», посвященной наемнице, выслеживающей убийц своего отца. В фильме также снялся Киану Ривз.

На втором месте оказался ремейк одноименного мультфильма «Лило и Стич». Картин заработала 40,6 миллиона рублей.

Третье место досталось фильму «Кракен» режиссера Николая Лебедева, в котором сыграли Александр Петров, Виктор Добронравов и Алексей Гуськов. За выходные картина собрала 19,8 миллиона рублей.

Четвертое и пятое место достались боевику «Каратэ-пацан: Легенды» и «Снежному человеку» соответственно. Американский фильм собрал в прокате 17,4 миллиона рублей, а российский — 16,1 миллиона рублей.

В начале года картина «Финист. Первый богатырь» за три дня собрала в прокате более одного миллиарда рублей.