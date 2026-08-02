Кэти Перри в бикини заметили с Джастином Трюдо на пляже в Сен-Тропе

На пляж 41-летняя артистка пришла в коричневом бикини и солнцезащитных очках Chloe. Перри и Трюдо купались в море, после чего переместились к пирсу и выпили шампанское. Они не скрывали близкого общения и провели вместе несколько часов.

Официально о романтических отношениях певицы и бывшего канадского премьера стало известно в октябре 2025 года. Позже пара появилась на праздновании дня рождения Перри в парижском кабаре Crazy Horse Paris. После представления Перри и Трюдо вышли из заведения, держась за руки.

Ранее критики удивились эпатажному наряду Кэти Перри на ежегодном MetGala. Певица вышла в белом платье Stella McCartney и необычной съемной маске, которая вызвала у гостей ассоциации то ли с экипировкой для фехтования, то ли с неудачным макияжем.