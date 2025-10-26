Кэти Перри и Джастина Трюдо заметили на свидании в парижском кабаре

Американская певица Кэти Перри и бывший канадский премьер-министр Джастин Трюдо подтвердили свой роман, их застали в нестандартном для свидания месте. Кадры с парой опубликовала британская газета Daily Mail .

Перри и Трюдо заметили в парижском культовом кабаре Crazy Horse 25 октября. В этот день певица отпраздновала 41-й год рождения. Из заведения пара вышла, держась за руки.

На выходе их встречали фанаты и фотографы. Перри и Трюдо выглядели влюбленными, когда садились в автомобиль после представления.

Ранее Джастина Трюдо и Кэти Перри застукали в пикантной обстановке на яхте «Каравелла» у калифорнийского побережья. Слухи об их романе начали распространяться в июле, после разрыва певицы с актером Орландо Блумом. На яхте пару сфотографировали в момент, когда они целовались.

Инсайдер Daily Mail сообщил, что Трюдо и Пэрри проводят вместе много времени. По его словам, друзья считают их подходящей парой, и они счастливы вместе.