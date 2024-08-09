Кэти Перри чуть не потеряла купальник на пляже в Италии

Певица Кэти Перри чуть не потеряла купальник во время отдыха на пляже в Италии

Певица Кэти Перри едва не потеряла купальник во время отдыха на пляже в Италии. Фотографы издания Daily Mail засняли этот курьезный момент на камеру.

Перри проводила время вместе со своим мужем, актером Орландо Блумом. Она плавала в море в темно-зеленом бикини и очках и в какой-то момент решила поправить лиф, который сильно спадал.

Позже певица выложила на своей странице в социальной сети Instagram* фотосет уже в другом купальнике. На снимках она позирует на фоне моря и яхт в крошечном черно-белом бикини.