Кэти Перри чуть не потеряла купальник на пляже в Италии

Певица Кэти Перри чуть не потеряла купальник во время отдыха на пляже в Италии

IMAGO/Pool / i-Images
Фото: IMAGO/Pool / i-Images/Global Look Press

Певица Кэти Перри едва не потеряла купальник во время отдыха на пляже в Италии. Фотографы издания Daily Mail засняли этот курьезный момент на камеру.

Перри проводила время вместе со своим мужем, актером Орландо Блумом. Она плавала в море в темно-зеленом бикини и очках и в какой-то момент решила поправить лиф, который сильно спадал.

Позже певица выложила на своей странице в социальной сети Instagram* фотосет уже в другом купальнике. На снимках она позирует на фоне моря и яхт в крошечном черно-белом бикини.

katyperry/Instagram*
Фото: katyperry/Instagram*

Ранее 18-летняя невеста певца Григория Лепса Аврора Киба также сфотографировалась в бикини на пляже. Девушка показала в своем блоге, как отдыхает в Монако вместе с подругами.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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