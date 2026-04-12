Кеосаян завещал похоронить его прах дома под пинией

Режиссер Тигран Кеосаян в своем завещании просил похоронить его прах дома под пинией, его волю выполнят. Об этом в эфире НТВ сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, вместе с мужем они строили дом пять лет и посадили там пинию.

«Мы давным-давно договорились, он первый сказал: „Я буду лежать под пинией. И ты будешь со мной рядом“», — привела детали Симоньян.

Журналистка отметила, что прах мужа сейчас находится на прикроватной тумбочке рядом с ней, «каждый день начинается и заканчивается с мыслью о нем».

«Потом и мой прах, и его прах попрошу перемешать, поставить в саркофаг. И мы будем с ним под пинией», — заключила она.

Ранее Симоньян рассказала, что Кеосаян впал в кому после пневмонии на фоне проблем с сердцем. Режиссера не стало 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет.