Кендалл Дженнер снялась в откровенной фотосессии | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 11:43 Кендалл Дженнер снялась в откровенной фотосессии Модель Кендалл Дженнер снялась в бикини для бренда FWRD CraSH / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Модель и звезда реалити Кендалл Дженнер приняла участие в откровенной фотосессии для маркета FWRD. Снимки появились на сайте магазина.

В серии снимков 28-летняя модель продемонстрировала свою стройную фигуру. Она позировала в синем бикини с абстрактным узором и изящными шнурками на боках.

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Она также появилась в кадре в однотонных купальниках зеленого оттенка и с красно-белым анималистичным принтом.

Ранее певица Вера Брежнева поразила подписчиков кадрами с откровенной фотосессии. Артистка выбрала для съемок в фотостудии свободные джинсы, белую майку и джинсовую куртку, однако после избавилась от части одежды. Она снялась в одних джинсах, прикрыв грудь руками.