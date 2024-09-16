Кейт Уинслет призналась, что у нее был «провал либидо»
Page Six: Кейт Уинслет обращалась к врачам для восстановления либидо
Голливудская актриса Кейт Уинслет обращалась за помощью к врачам, чтобы повысить уровень либидо. Об этом она рассказала в подкасте «Как потерпеть неудачу» с Элизабет Дэй, сообщил Page Six.
Женщина рассказала, что прошла заместительную терапию тестостероном, чтобы вернуть сексуальное влечение. Она уточнила, что такая проблема со здоровьем может возникнуть по независимым от человека причинам.
«Иногда у женщин наблюдается настоящий провал либидо, потому что у них могут быть проблемы с щитовидной железой. Также может быть что-то не так с вашим уровнем тестостерона», — объяснила актриса.
Уинслет добавила, что многие не знают о том, что в организме женщины есть тестостерон, который необходимо восполнять, если он снижается.
«Наши тела настолько странные и ведут себя по-странному, в особенности, когда мы становимся старше», — подчеркнула актриса.
Ранее Кейт Бланшетт рассказала, что ей платили за съемки в кассовом фильме «Властелин колец» бутербродами. По ее словам, большая часть актеров фильма свой гонорар не получила.