Кейт Уинслет призналась, что у нее был «провал либидо»

Голливудская актриса Кейт Уинслет обращалась за помощью к врачам, чтобы повысить уровень либидо. Об этом она рассказала в подкасте «Как потерпеть неудачу» с Элизабет Дэй, сообщил Page Six .

Женщина рассказала, что прошла заместительную терапию тестостероном, чтобы вернуть сексуальное влечение. Она уточнила, что такая проблема со здоровьем может возникнуть по независимым от человека причинам.

«Иногда у женщин наблюдается настоящий провал либидо, потому что у них могут быть проблемы с щитовидной железой. Также может быть что-то не так с вашим уровнем тестостерона», — объяснила актриса.

Уинслет добавила, что многие не знают о том, что в организме женщины есть тестостерон, который необходимо восполнять, если он снижается.

«Наши тела настолько странные и ведут себя по-странному, в особенности, когда мы становимся старше», — подчеркнула актриса.

Ранее Кейт Бланшетт рассказала, что ей платили за съемки в кассовом фильме «Властелин колец» бутербродами. По ее словам, большая часть актеров фильма свой гонорар не получила.