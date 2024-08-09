«Получала бесплатные сэндвичи». Кейт Бланшетт не заплатили за съемки во «Властелине колец»

Variety: Кейт Бланшетт снималась во «Властелине колец» за бесплатные сэндвичи

Hubert Boesl/dpa
Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Голливудской актрисе Кейт Бланшетт платили за съемки в кассовом фильме «Властелин колец» бутербродами. Об этом обладательница премии «Оскар» рассказала журналистам Variety.

«В основном я получала бесплатные сэндвичи и сохранила свои эльфийские уши. <…> Женщинам платят не так много, как вы думаете», — призналась она.

По словам артистки, большая часть актеров киноленты не получила гонорар.

Авторы статьи напомнили, что снимавшийся во «Властелине колец» Орландо Блум в одном из интервью пожаловался на низкую зарплату во время съемок. Ему заплатили 175 тысяч долларов за три фильма.

Кейт Бланшетт исполнила роль эльфийки Галадриэль в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». После она в том же образе сыграла в фильмах «Хоббит».

Ранее письмо автора «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкиа продали на аукционе за 20,5 тысячи долларов. В нем писатель ответил поклоннице и сравнил себя с хоббитом.

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