«Получала бесплатные сэндвичи». Кейт Бланшетт не заплатили за съемки во «Властелине колец»
Variety: Кейт Бланшетт снималась во «Властелине колец» за бесплатные сэндвичи
Голливудской актрисе Кейт Бланшетт платили за съемки в кассовом фильме «Властелин колец» бутербродами. Об этом обладательница премии «Оскар» рассказала журналистам Variety.
«В основном я получала бесплатные сэндвичи и сохранила свои эльфийские уши. <…> Женщинам платят не так много, как вы думаете», — призналась она.
По словам артистки, большая часть актеров киноленты не получила гонорар.
Авторы статьи напомнили, что снимавшийся во «Властелине колец» Орландо Блум в одном из интервью пожаловался на низкую зарплату во время съемок. Ему заплатили 175 тысяч долларов за три фильма.
Кейт Бланшетт исполнила роль эльфийки Галадриэль в трилогии Питера Джексона «Властелин колец». После она в том же образе сыграла в фильмах «Хоббит».
Ранее письмо автора «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкиа продали на аукционе за 20,5 тысячи долларов. В нем писатель ответил поклоннице и сравнил себя с хоббитом.