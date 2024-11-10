Кейт Миддлтон впервые после химиотерапии появилась на публике

Супругу британского принца Уильяма Кейт Миддлтон впервые заметили на крупном мероприятии после курса химиотерапии. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Принцесса Уэльская <…> появилась в Альберт-холле на фестивале, посвященном Дню памяти павших. Это ее первое появление на крупном мероприятии после курса лечения от рака», — отметили в публикации.

По данным издания, гости отметили, что Миддлтон выглядела бодрой и была одета в черное платье. На фестивале также присутствовал король Великобритании Карл III, у которого ранее диагностировали онкологическое заболевание.

Принцесса вернулась к обязанностям в сентябре, сообщали «Известия». Во время лечения она участвовала на параде в честь дня рождения короля и награждала победителя финала мужского Уимблдона. Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости из-за онкологического заболевания. Курс лечения от рака она завершила в сентябре.