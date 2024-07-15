Триумфальное появление на Уимблдоне. Что известно о состоянии Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кэтрин, более известная как Кейт Миддлтон, борется с раком. Она перестала блистать на королевских выходах, но иногда все же показывается на публике. Исключением не стал мужской финал Уимблдона — международного теннисного турнира в рамках Большого шлема. Несмотря на болезнь, выход супруги наследника британского престола был ярким и запоминающимся. Что известно о состоянии принцессы и что прогнозируют врачи, выяснил 360.ru.

Диагноз Кейт Миддлтон В начале февраля 2024 года мир потрясла новость: у короля Великобритании Карла, в недавнем прошлом принца Чарлза, обнаружили рак простаты. Несмотря на диагноз, монарх продолжал появляться на публике и исполнять обязанности. Параллельно Карл проходил лечение. Уже тогда в британских СМИ появлялись сообщения, что больна может быть и принцесса Уэльская Кэтрин. Официальное подтверждение слухов последовало 18 марта. Кейт Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и рассказала о своем диагнозе в видеообращении. Тогда многим показалось, что супруга принца Уильяма нервничала, выглядела плохо и подавала сигналы о возможном безрадостном будущем.

В видео Кейт сообщила, что в январе перенесла операцию на брюшной полости. После этого она сдала обязательные тесты, которые подтвердили наличие раковых клеток. Принцесса не уточнила, какой орган поражен, об этом ничего не известно до сих пор. «Надеемся, вы поймете, что нам как семье нужны некоторое время, пространство и приватность, пока я прохожу лечение. Моя работа всегда приносила мне огромную радость, и я с нетерпением жду, когда смогу вернуться к ней», — добавила Кейт.

Фото: Global Look Press

Слухи об «исчезновении» Кейт Миддлтон После заявления, как и до него, Кейт пропала из поля зрения публики. Это породило множество самых невероятных гипотез. Например, некоторые предположили, что принцесса Уэльская давно мертва, а видеообращение записали намного раньше.

Интересно В смерти обвиняли то короля Чарльза, «кровавый» портрет которого показали так некстати, то ее супруга Уильяма. Поговаривали, что картину написали кровью Кейт, что муж изменил ей и решил убрать со своего пути. В смерти обвиняли то короля Чарльза, «кровавый» портрет которого показали так некстати, то ее супруга Уильяма. Поговаривали, что картину написали кровью Кейт, что муж изменил ей и решил убрать со своего пути.

Другие говорили, что принцесса в коме и ее состояние крайне тяжелое.

Фото: Global Look Press

Папарацци тоже не спали. До объявления о болезни, когда принцесса Уэльская ушла в тень, в Сети появилось фото, на котором Уильям и Кейт посетили фермерский магазин в окрестностях Кенсингтона, где они живут. Тогда многие не узнали в девушке принцессу и начали поговаривать о двойнике, которого якобы пустили в ход, чтобы заглушить домыслы о смерти Кейт.

Фото: Frank Molter/dpa / Global Look Press

После этого снимка был еще один — принцесса сидела за рулем машины в темных очках.

Фото Миддлтон с фотошопом Слухи о впавшей в кому Кейт подогрело семейное фото принцессы с детьми ко Дню матери. Оно появилось на сайте одного из информационных агентств и подавалось как недавнее. На нем Миддлтон запечатлена в окружении детей, все смеются. Речь шла о том, что кадр сделал сам Уильям.

Многие порадовались за здоровье принцессы, но не тут-то было. Внимательные пользователи Сети заметили следы фотошопа: несовпадение пальцев на руке Луи, неестественное запястье Шарлотты, короткие ноги Кейт, отсутствие обручального кольца и так далее. Пресса, например информагентства AP и Reuters, стала стремительно удалять фото Миддлтон из-за «подозрений в манипуляциях». Принцессе пришлось опубликовать заявление, в котором она призналась в использовании фотошопа. Скандал заключался в том, что королевская семья должна предупреждать таблоиды о таких нюансах. СМИ, в свою очередь, обязаны указывать наличие ретуши.

Фото: Global Look Press

Публика накинулась над Кейт, клепала мемы и просто язвила. Однако на тот момент люди не знали о страшном диагнозе супруги принца Уильяма. Шутники принесли извинения после новости о том, что у нее выявили онкологическое заболевание. Подобную реакцию можно назвать естественной, ведь королевская семья «прятала» принцессу и ничего не говорила о ее состоянии. В отличие от ситуации с Карлом III: король с первых дней объявления о болезни держал подданных в курсе дел, выходил в свет и выполнял часть обязанностей по сокращенному графику.

Фото: Global Look Press

Последние появления Кейт Миддлтон на публике Парад Trooping the Colour В июне Кейт объявила о первом спустя долгое время выходе в свет накануне парада Trooping the Colour. Это торжественное мероприятие с участием конной гвардии проводят каждый год в Лондоне в честь официального дня рождения британского монарха (вне зависимости от настоящей даты). «Я с нетерпением жду возможности посетить парад по случаю дня рождения короля в эти выходные со своей семьей и надеюсь принять участие в нескольких публичных мероприятиях этим летом», — написала Кейт. Принцесса предупредила, что опасность пока не миновала. Но она рада «максимально использовать свое хорошее самочувствие». Парад состоялся 15 июня. Кэтрин появилась в закрытой карете с детьми, улыбалась и была одета безупречно: в белое платье с полосатым бантом на правом плече, на голове — элегантная шляпка.

Фото: I–Images/Keystone Press Agency / Global Look Press

Миддлтон выглядела несколько похудевшей, но счастливой. Она наблюдала парад из окна, а авиационную часть — с балкона со всеми старшими членами королевской семьи. Публика порадовалась состоянию Кейт и ее бодрому настрою. Однако нашлись те, кто заявил о наличии двойника. Другие заметили на брови принцессы шрам — утверждали, что ее якобы избивает муж. Позднее таблоиды вспомнили, что с этой отметиной Кейт ходит примерно пять лет.

Уимблдон Фурор повторился несколько дней назад — в день мужского финала Уимблдона, 14 июля. Когда Кейт выходила на трибуну турнира, публика наградила ее громкими аплодисментами. Принцесса Уэльская ответила лучезарной улыбкой. На мероприятие она пришла с дочерью Шарлоттой и сестрой Пиппой Миддлтон. На принцессе было сиреневое платье с драпировкой. В конце она традиционно наградила победителя соревнования.

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Лечение Кейт Миддлтон. Что говорят врачи? Доподлинно неизвестно, какую именно часть организма Кейт затронул рак. Некоторые предполагают, что могут быть задеты половые органы, но это лишь догадки. Миддлтон продолжает проходить химиотерапию. По данным британских таблоидов, ссылающихся на инсайдеров во дворце, принцесса Уэльская может полностью вернуться в строй к этой осени, если болезнь не будет прогрессировать. Другие допустили, что полное возвращение к обязанностям возможно не позднее 2025 года. Никакие из этих слухов официально не подтвердили.

Химиотерапия — один из методов лечения, который направлен на опухоли, обладающие потенциалом поражать клетки. Поэтому прогноз врачей будет зависеть от того, какие клетки поражены, насколько, как быстро организм восстанавливается, рассказал 360.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. «Чем более клетки примитивны (их называют „лысыми“ клетками), тем они чувствительнее к химиотерапии. Потому что, забирая из кровотока строительный материал для своего существования, клетки забирают и химические вещества, которые блокируют все процессы, и они погибают», — объяснил онколог. Зрелые клетки более устойчивы к химиотерапии. Поэтому в лечении онкозаболеваний существует несколько составляющих: хирургия и химиотерапия, которую после операции называют профилактической. Она направлена на уничтожение мелких метастазов. Тем не менее врачи не могут дать никаких гарантий, что опухоль вновь не образуется.

Фото: Global Look Press

При химиотерапии страдают клетки, которые быстрее всего делятся. Между курсами делают перерыв для восстановления. Кто быстрее восстановится — рак или человек — решит случай. Организм сильно страдает от интоксикации: например, могут выпадать волосы. Поэтому наряду с химиотерапией пациентам назначают восстановительные процедуры.

Вычеркиваются несколько лет жизни, но ничего не поделаешь — такова ее цена. Евгений Черемушкин

«Кейт Миддлтон — VIP-персона, которой доступны все виды лечения. Современные методы лечения рака не обладают такой токсичностью, как раньше. Есть препараты, помогающие организму самостоятельно справляться с раковыми клетками, но там тоже не все просто», — добавил Черемушкин.

Фото: Global Look Press

Кроме того, если грамотно проводить восстановительный этап лечения, работоспособность человека быстро возвращается. Через несколько месяцев, полгода или год пациент может приступать к своим обязанностям. Вероятно, это уже происходит с супругой принца Уильяма. Тем не менее для онкобольных есть ряд ограничений. Например, нельзя допускать резкого снижения иммунитета, следует избегать вирусных заражений и перегрузок. Возможно, именно этих правил, оставаясь в тени, придерживается Кейт Миддлтон, чтобы быстрее восстановиться после лечения.