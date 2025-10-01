«Кажется, я умирал». Дуров рассказал о попытке его отравить в 2018 году

Основатель Telegram Дуров рассказал, что в 2018 году его пытались отравить

Основатель Telegram Павел Дуров дал одно из самых откровенных интервью в своей жизни. В беседе с Лексом Фридманом предприниматель рассказал, как его пытались отравить в 2018 году. Интервью опубликовали на YouTube-канале блогера.

Дуров рассказал, как обнаружил какой-то предмет у дверей таунхауса, и через час после этого ему стало очень плохо.

Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную, но пока я шел, я ощутил, что мое тело стало отказывать», — рассказал предприниматель.

Дуров отметил, что сначала у него отказали зрение и слух, затем стало трудно дышать. Все сопровождалось острой болью.

«Это был единственный момент в жизни, когда я, кажется, умирал», — заявил Дуров.

На следующий день предприниматель почувствовал сильную слабость, на руках и теле лопнули сосуды. По словам бизнесмена, он не мог ходить две недели.

