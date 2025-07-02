Дело возбудили после надругательства над мальчиком в лагере в Красноярском крае

После изнасилования 10-летнего мальчика в летнем лагере «Сосновый бор» в Красноярском крае местная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о халатности после надругательства над 10-летним мальчиком в летнем лагере в Сухобузимском районе», — заявили правоохранители.

Трое подростков от 11 до 13 лет надругались над 10-летним знакомым 25 июня. О случившемся мальчик рассказал тренеру, однако педагог ничего не предпринял. В итоге ребенка снова изнасиловали.

«Как показала прокурорская проверка, вопреки требованиям закона руководство учреждения не обеспечило безопасные условия для пребывания ребенка», — отметили в прокуратуре.