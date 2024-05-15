Знаменитости 15 мая 2024, 18:12 «Каждый мой выход — часть стендапа». Бузова ответила на нападки Гагариной Ведущая Бузова посоветовала певице Гагариной успокоиться в ответ на ее нападки Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Читать 360 в

Телеведущая Ольга Бузова заявила, что ей не интересна личность певицы Полины Гагариной, которая посоветовала ей заняться стендапом вместо пения. Артистка ответила на нападки звезды словами из своей песни. Ее слова передало издание Starhit.

«Она не попала в хит-парад моих мыслей. Никогда этот герой мне не был интересен, поэтому за ней не слежу. В стендапе я уже давно, как и на сцене, в театре, во МХАТе. Каждый мой выход — часть стендапа», — сказала Бузова, отвечая на вопрос, что она думает о высказывании Гагариной.

Реклама

Артистка подчеркнула, что рассмешить публику иногда гораздо сложнее, чем заставить людей плакать.

В завершении беседы с журналистами телеведущая исполнила отрывок из своей новой композиции «Гамбит», указав, что эти слова станут ответом Гагариной.

«Успокойтесь, люди, пусть вас не штормит, То ли еще будет, что там впереди…», — спела Бузова.

Гагарина в одном из недавних интервью раскритиковала музыкальный талант телеведущей. Она заявила, что Бузова создала образ «дурочки», и порекомендовала ей занять нишу в сфере комедии.