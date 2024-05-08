«Каждый день кататься не могу». Костомаров рассказал о своем состоянии | 360°

Знаменитости 08 мая 2024, 02:36 «Каждый день кататься не могу». Костомаров рассказал о своем состоянии Фигурист Костомаров признался, что ему тяжело кататься на коньках РИА «Новости»

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Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров выступил в шоу-программе Ильи Авербуха в Санкт-Петербурге. Фигурист рассказал, что ему до сих пор с трудом даются нагрузки, сообщил spb.kp.ru.

«Я так соскучился по выступлениям. Я выступаю сейчас гораздо реже. Каждый день я кататься не могу, но стараюсь постепенно набирать форму и чувствовать себя на льду уверенно», — признался он.

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По словам Костомарова, он продолжает тренироваться и работать над собой, ведь для него это «все равно в удовольствие».

Во время шоу Авербуха фигурист исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет». Костомаров признался, что выступать в качестве певца для него волнительнее, чем выходить на лед.

Недавно Роман Костомаров прокомментировал фильм, который снял режиссер Сарик Андреасян. По словам спортсмена, картина будет мотивировать людей ценить свою жизнь.