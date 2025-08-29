Катю Гордон уличили в интимной связи с Товстиком

У бизнесмена Романа Товстика на днях произошла интимная близость с Катей Гордон. Она является адвокатом его супруги Елены в период бракоразводного процесса, сообщили источники StarHit.

Юрист обещала добиться справедливости и раскритиковала супругу телеведущего Дмитрия Диброва Полину за аморальное поведение.

«Катя переспала с Романом. Они давно общаются по вопросам развода Товстиком. Сейчас обе стороны участвуют в съемках шоу Андрея Малахова», — отметили в публикации.

Инсайдеры издания добавили, что Диброва знает о связи Гордон и Товстика. Она заявила, что с этим «надо разбираться».

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что также слышал про отношения Гордон с Товстиком и считает, что это их личное дело. Он назвал Екатерину привлекательной женщиной, поэтому у нее могла быть связь.

Ранее стало известно, что Товстик начал разводиться со своей женой Еленой. Он тайно подал иск в суд, уже состоялось первое заседание. Телеведущий Дмитрий Дибров также инициировал развод с женой Полиной.