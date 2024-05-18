Катя Жужа родила четвертого ребенка в США | 360°

Знаменитости 18 мая 2024, 10:08 Катя Жужа родила четвертого ребенка в США Freepik

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Бывшая участница шоу «Дом-2» и телеведущая Екатерина Сюсюренко, известная под псевдонимом Катя Жужа, в четвертый раз стала матерью. В своем Instagram* она поделилась с подписчиками новостью о пополнении в семье.

«Добро пожаловать в нашу семью!» — написала 36-летняя блогер.

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Ребенок появился на свет в американской клинике. Жужа не уточнила ни пол, ни имя новорожденного. Бывшая звезда телестройки до последнего старалась не афишировать свою беременность, но на значительном сроке все же рассказала о будущем прибавлении в семье.

Жужа уже воспитывает дочь Николь от прошлых отношений, а также сыновей Макса и Алекса от автогонщика Артема Маркелова, с которым они сейчас вместе.

Поклонники поздравили пару и пожелали семье счастья.

«Катя, очень рады за вас!», «Боже, какие вы красивые» Молодцы!», «Здоровья и счастья вам!» — написали подписчики.

На днях ведущая передачи «Утро России» Елена Николаева родила второго ребенка. Выписавшись из роддома, она разместила в соцсетях ролик с новорожденным, а также рассказала, что сына назвали Романом.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.