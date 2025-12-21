«Это время грядет». Катя Лель пообещала прибытие инопланетян в 2026 году

Катя Лель посоветовала расслабиться при встрече с инопланетянами в 2026 году

Инопланетная цивилизация выйдет на связь с человечеством в 2026 году, чтобы оказать ему помощь. С таким заявлением в комментарии изданию Popcake выступила российская певица Катя Лель.

Она подчеркнула, что при встрече с представителями внеземной жизни необходимо просто расслабиться.

«Это время грядет. И совсем скоро у нас будут потрясающие и невероятные новости. Надо принять это с благодарностью. Нужно излучать любовь, и тогда вся Вселенная будет нам помогать и сопутствовать», — заявила артистка.

Певица добавила, что речь идет не о вторжении, а о помощи в достижении духовного роста и расширения сознания.

«Нам нужна помощь вселенских сил. И нам нужно добро. Они обязательно нам помогут», — пообещала Лель.

Российская певица неоднократно рассказывала, что вступала в контакт с инопланетными цивилизациями, после общения с которыми она начала заниматься творчеством. По ее словам, внеземные создания изменили вибрацию ее голосовых связок и теперь частоты, которые она издает, имею целительную силу.