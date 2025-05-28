Каскадерша подала в суд на Кевина Костнера из-за незапланированной сцены изнасилования

Американский актер Кевин Костнер попал в эпицентр скандала. Каскадерша Девин Ла Белла обвинила его в незапланированной сцене с изнасилованием. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter .

«Девин ЛаБелла утверждает, что были нарушены профсоюзные и договорные правила, и ее якобы заставили сыграть импровизированную сцену сексуального насилия без координатора по интимным сценам», — заявили журналисты.

Речь идет о съемочном процессе фильма «Горизонты: Часть 2», режиссером которого был Костнер. Актриса подала на него в суд за то, что он якобы не предупредил ее о сцене изнасилования и заставил в ней сниматься.

Кевин Костнер эти обвинения отрицает. Он заявил, что в тот момент на площадке велась репетиция сцены, а девушка сама проявила инициативу о выразила желание поучаствовать в съемке.

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