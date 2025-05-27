Исполнителя роли Сулеймана из «Великолепного века» приговорили к тюремному сроку

Известного по роли султана Сулеймана в историческом сериале «Великолепный век» приговорен турецкий Халит Эргенч приговорили к тюремному сроку. Об этом сообщило агентство Anadolu .

Суд признал Эргенча виновным в даче ложных показаний в ходе расследования протестов в парке Гези в 2013 году. Актера приговорили к тюремному заключению на два года и три месяца лишения свободы.

При этом судья при назначении наказания учел отсутствие у Эргенча судимости и его примерное поведение, и сократил срок до 1 года 10 месяцев и 15 дней.

Следствие выяснило, что актер дал ложные показания, заявив, что не знаком лично с обвиняемыми по делу о протестах. Однако правоохранители установили, что между Эргенчем и обвиняемым произошло 12 контактов в период протестов в парке Гези. Актер свою вину не признал.

Массовые протесты в Турции произошли в конце мая 2013 года с акции в Стамбуле, когда ее участники выступили против вырубки парка Гези. Позднее массовые беспорядки перекинулись на ряд других турецких городов.