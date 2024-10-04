Кашпировского оскорбили слова нейробиолога Черниговской. Гипнотизер хочет идти в суд

«Целитель» и гипнотизер Анатолий Кашпировский пригрозил подать в суд на доктора наук Татьяну Черниговскую, которая отказалась признавать его работу научной. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам Черниговской, нейрофизиолог Наталья Бехтерева подробно изучала деятельность Кашпировского и не нашла в его работах научной составляющей. «Целитель» опроверг это высказывание и подчеркнул, что ученый признала его способности и говорила, что они «не поддаются оценке современными научными методами»

Гипнотизер заявил о намерении с помощью суда взыскать с Черниговской 15 тысяч долларов. По данным канала, представители Кашпировского назвали нейробиолога «базарной бабой» и потребовали извинений за слова о том, что в работе «целителя» нет ничего научного.

Ранее общественники направили в Следственный комитет письмо с требованием проверить гипнотизера на мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Активисты опасаются, что пенсионеры вместо похода к врачам будут приходить на сеансы к Кашпировскому.