Кардиолог Прокофьев назвал возможную причину смерти звезды «Клюквенного щербета»

Скончалась 35-летняя актриса — звезда турецкого сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем. Несчастье произошло на следующий день после празднования ее дня рождения. Предварительная причина — остановка сердца. Кардиолог Денис Прокофьев объяснил 360.ru, от чего могла наступить смерть.

«Даже на фоне абсолютного здоровья может произойти остановка сердца», — подчеркнул врач.

Турецкая артистка могла быть в группе риска из-за наследственности, курения, алкоголя, приема определенных препаратов, патологий сердца, сахарного диабета, гипертонических болезней, заболеваний щитовидной железы. Если одно из обстоятельств наложилось на другое, например, алкоголь смешали с кофеином или случился стресс, а позднее медики не успели оказать помощь, то смерть вполне объяснима.

Параллельно в Турции продолжается антинаркотическая кампания с задержанием десятков знаменитостей, однако имя актрисы среди подозреваемых не числилось. Кто из ее коллег, в том числе по «Клюквенному щербету», попал в немилость местных властей, читайте в материале 360.ru.