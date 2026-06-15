Сегодня 19:11 Внезапная смерть звезды «Клюквенного щербета»: что известно и при чем здесь наркотики Кардиолог Прокофьев предположил, от чего умерла звезда «Клюквенного щербета» 0 0 0 Фото: Кинопоиск/ Актриса Эдже Иртем Знаменитости

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В начале этой неделе внезапно скончалась турецкая актриса — звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем. По данным местных СМИ, она умерла от сердечного приступа после празднования своего 35-летия. Публику настораживает, что параллельно турецкая полиция одно за другим возбуждает уголовные дела о запретных веществах, фигурантами которых становятся коллеги погибшей, — а от чего на самом деле умерла девушка? Что известно о ее гибели, когда и с чего началось масштабное наркорасследование, кого из знаменитостей затронуло и насколько сильно, разбирался 360.ru.

Что известно о смерти Эдже Иртем По предварительным данным, причиной гибели девушки стал обширный сердечный приступ. Об этом сообщил адвокат артистки Угур Геккойун. Также он рассказал, что семья ждет результатов вскрытия. Известно, что смерть наступила около полудня 15 июня. В момент гибели рядом с Иртем находилась ее мать, но она не смогла спасти дочь. Накануне, 14 июня, актриса отметила свое 35-летие. Информации о возможных хронических заболеваниях сердца Эдже в открытом доступе нет. В разговоре с 360.ru кардиолог Денис Прокофьев объяснил, что смерть от гипертонических кризов и сердечно-сосудистой патологии возможна у человека в любом возрасте, в том числе абсолютно здорового. «Существуют, конечно, факторы риска: это наследственность, курение, употребление алкоголя, прием лекарственных препаратов, врожденные патологии сердца, сахарный диабет, ранние гипертонические болезни, заболевания щитовидной железы», — отметил врач.

Фото: Кинопоиск/ Актриса Эдже Иртем

Он предположил, что в случае с актрисой могло сыграть сочетание нескольких факторов: например, один из перечисленных рисков плюс несвоевременное оказание медицинской помощи при позднем обращении. «Даже на фоне абсолютного здоровья может произойти остановка сердца», — подчеркнул Прокофьев. Однако специалист не стал исключать, что смерть абсолютно здоровой женщины могла наступить и от сочетания алкоголя и энергетических напитков, кофеина, никотина, запрещенных веществ, стресса. «Механизм здесь довольно простой: запускается повышенная частота сердечных сокращений, на фоне этого возникает спазм сосудов, в результате чего наступает смерть», — объяснил кардиолог. До самой гибели имя актрисы не фигурировало в громком уголовном расследовании о хранении наркотиков. Но информационный фон вокруг репутации турецкого актерского цеха не дает стопроцентной уверенности в том, что она не была в этом замешана.

Фото: Osman Sadi Temizel/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Когда и с чего все началось С октября прошлого года в Турции продолжается масштабная антинаркотическая операция «Рассвет». Что именно послужило ее поводом, полиция не объясняет: ходят слухи, что дело в доносах, в том числе на знаменитостей, которых уже задержали по этому поводу.

Интересно В последние годы Турция серьезно борется с запрещенными веществами. В стране нет разделения на легкие и тяжелые наркотики, зато есть законодательство, согласно которому можно угодить за решетку даже за единоразовое употребление. Географическое положение Турции сделало государство удобным транзитным пунктом для наркотрафика. Доступность запрещенки стала повсеместной. Однако в культурной тусовке кампанию называют показательной поркой. Вне зависимости от того, насколько это предположение справедливо, оно не решает проблему наркозависимости в Турции.

На сегодня в деле фигурируют несколько десятков турецких знаменитостей. Напомним о наиболее известных российскому зрителю. Кто стал фигурантом дел о наркотиках в Турции Ханде Эрчел В марте 2026 года в поле зрения местной полиции попала звезда популярного в России сериала «Постучись в мою дверь». В момент выдачи ордера на арест Эрчел находилась за границей: артистка работала и училась. После новостей об аресте актриса добровольно прилетела в Стамбул, где ее задержали прямо в аэропорту. Тогда она сдала тест на содержание запрещенных веществ в крови, который оказался отрицательным, и дала показания по делу.

Фото: IMAGO/Christian Ender / www.globallookpress.com

Поговаривали, что артистке хотели запретить выезд за границу, однако Эрчел подчеркнула, что готова сотрудничать с правоохранителями, потому что дорожит репутацией. Однако настоятельно просила, чтобы ее не лишали возможности выезжать за пределы страны, так как от этого зависят заработок (контракты с иностранными брендами) и учеба в заграничном вузе. В итоге ей это позволили. В деле фигурировало и имя ее бывшего бойфренда — Хакана Сабанджи. Точнее, его брата Керима, в крови которого наркотиков не нашли. Берет Саат На прошлой неделе в Турции задержали порядка 20 знаменитостей. Среди них оказалась и звезда сиквела сериала «Великолепный век» и проекта «Запретная любовь». Девушку проверили на наличие в крови запрещенки. Под раздачу попал и ее супруг — певец Кенан Догулу, который в 2007 году представлял Турцию на Евровидении. После тестов девять человек отправили под стражу, а Саат и Догулу отпустили, запретив выезд из страны.

Интересно Полиция проверила также «Мисс Турция — 1999» Айше Хатун Онал. Ее тоже отпустили под подписку о невыезде.

Фото: Кинопоиск/ Актриса Берен Саат

Догукан Гюнгер Фатиха из «Клюквенного щербета» задержали весной этого года. Ему повезло меньше — в крови актера нашли следы запрещенных веществ. После этого артист признался в зависимости.

Интересно В итоге артиста уволили из проекта, так полюбившегося российскому зрителю. В продолжении, скорее всего, будет играть другой актер.

Джан Яман В январе полиция задержала актера сериала «Эль Турко» — его нашли в одном из ночных клубов. Тест показал отсутствие в его крови наркотиков. По данным СМИ, причиной проверки послужил донос, в котором говорилось, что актер не только употребляет сам, но и участвует в контрабанде запрещенки.

Интересно В эту же ночь задержали его коллег: Селен Гергюзель, Айше Саглам и Джерен Альпер.

Ямана отпустили после теста домой. На следующий день он улетел в Италию. Бурак Дениз В апреле этого года у исполнителя ролей в проектах «Шахмаран» и «Марашанец» нашли запрещенные вещества растительного происхождения.

Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Беррак Тузунатач Исполнительница роли Михринисы попала в полицейские сводки в самой первой волне — в октябре прошлого года. Тогда актрису вызвали на допрос и сдачу образцов крови. Судя по новостям, тест показал отрицательный анализ. В ту же волну допросили 19 человек, среди них оказались коллега Тузунатач — Демет Эвгар, а также певица Хадисе Ачикгоз. Эзги Эйюпоглу В декабре случилась еще одна волна задержаний и допросов. На этот раз полиция заподозрила в незаконной деятельности восемь человек, в том числе исполнительницу роли Айбиге в сериале «Великолепный век». Конкретно Эйюпоглу подозревали в покупке наркотиков для личного пользования.

Интересно В ту волну задержаний четверых подозревали в содействии проституции. В этот период под подозрение попали певица Алейна Тилки, актриса Ирем Сак («Полет птицы», «Чукур»,»Яркое пламя»), блогеры Данла Билич и Мюмине Сенна Йылдыз.

Фото: Кинопоиск/ Актриса Эзги Эюбоглу

Наказание за наркотики в Турции Уголовный кодекс Турецкой Республики не делит наркотики на легкие и тяжелые. За любое взаимодействие с запрещенными веществами грозит тюремный срок: за хранение, употребление, в том числе единожды, покупку и получение даже в самых минимальных количествах лишают свободы на срок от двух до пяти лет;

за сбыт и контрабанду, то есть производство, экспорт, продажу запрещенки, наказывают сроком от 10 лет. Отягчающими обстоятельствами считают, если преступление совершили вблизи школ, больниц и других общественных мест при вовлечении несовершеннолетних.