Кардашьян заставила сына подписать контракт о неразглашении семейных тайн

Американская актриса Ким Кардашьян убедила своего старшего сына Сейнта подписать договор о том, что он не будет ничего рассказывать о своей семье. Об этом сообщило издание Super .

Мальчик решил создать свой блог и в качестве площадки выбрал видеохостинг YouTube. Актриса заставила сына пообещать не комментировать связанные с семьей события и ничего не говорить о родственниках. В случае если мальчик нарушит контракт, Ким Кардашьян удалит YouTube-канал или сделает его закрытым.

Ранее отец Сейнта рэпер Канье Уэст посетил Россию. Он прилетел в Москву с частным коротким визитом и не стал проводить концерты. Журналисты предположили, что музыкант отправился в РФ ради празднования 40-летия главного дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского.

Музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко назвал визит Уэста хорошим пиар-ходом, который вызвал большой ажиотаж среди поклонников. По его словам, рэпер смог приехать в российскую столицу без демонстрации какой-либо предвзятости.