Сегодня 20:17 Ход Канье. Зачем король скандалов приезжал в Москву Музыкальный критик Рудченко: Уэст смог приехать в Москву без предвзятости 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Знаменитости

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Москву неожиданно посетил Канье Уэст. Он прибыл с частным и непродолжительным визитом, без концертов, что еще больше распалило поклонников. Что известно о самом рэпере и его поездке в Россию — в материале 360.ru.

Канье Уэст приехал в Москву В выходные россиян неожиданно залихорадило: пошли слухи, что в Москву приехал американский рэпер Канье Уэест. Оказалось, он действительно поселился в фешенебельном отеле в центре столицы и успел отужинать в одном из самых дорогих ресторанов. Цель поездки — не концерт, как предположили многие, а празднование 40-летия главного дизайнера бренда Yeezy Гоши Рубчинского.

Фото: Поклонники музыканта Канье Уэста у гостиницы Four Seasons Hotel Moscow в Москве / РИА «Новости»

Инсайдеры Telegram-канала Baza заверили, что выступление Канье в российской столице все же состоится — 6 сентября этого года. По данным СМИ, музыкант выбирает между двумя площадками: самыми вместительными «Лужниками» и самой современной «ВТБ Ареной». Москвичи и гости столицы устраивали засады в надежде пообщаться с американским рэпером. За Уэста даже приняли какого-то чернокожего вежливого незнакомца (он уже получил прозвище Лже-Канье). Мужчина любезно соглашался на просьбы сфотографироваться с ним.

Фото: IMAGO/Ron Sachs / CNP /MediaPunc / Global Look Press

Зачем Канье приезжал в Россию Ажиотажу от приезда Канье Уэста можно не удивляться. Он мегапопулярная мировая звезда, напомнил в разговоре с 360.ru музыкальный продюсер и критик, медиаэксперт Павел Рудченко.

Артисты такого уровня долгое время не посещали Россию — с начала специальной военной операции на Украине. Многие из них переходили на сторону американских властей и выступали с осуждениями. Уэст же смог приехать в Москву без демонстрации какой-либо предвзятости. Павел Рудченко

Впрочем, для самого музыканта визит в Россию еще и хороший пиар-ход, заверил продюсер. Ведь этот шаг обсуждают не только россияне — его наверняка заметили в Соединенных Штатах, там уже поднялась определенная волна.

Стена дала трещину Общественный деятель Андрей Ковалев тоже назвал Уэста одним из величайших артистов XXI века. Собеседник 360.ru согласился, что приезд рэпера в Москву — «бомба».

Немудрено, что это вызвало такой ажиотаж, столько фанатов собрались возле отеля, где остановился Уэст, просто чтобы его увидеть. Жалко, конечно, что это был частный визит. Андрей Ковалев

Исполнитель наверняка смог бы собрать полный зал в «Лужниках», отметил общественник. Хочется верить, что это не последний случай приезда в Россию такого известного артиста. Возможно, та стена, которую Запад выстроил вокруг России, дала первую трещину.

Интересно Приезд американского рэпера в Москву не прошел мимо скандального украинского сайта «Миротворец». Канье Уэста внесли в его базу за «осознанное деяние против безопасности Украины». Особенно досадило то, что музыкант тратил деньги в столице России. Приезд американского рэпера в Москву не прошел мимо скандального украинского сайта «Миротворец». Канье Уэста внесли в его базу за «осознанное деяние против безопасности Украины». Особенно досадило то, что музыкант тратил деньги в столице России.

Почему россияне в восторге от Канье Уэста Популярность и бурная реакция россиян на приезд Уэста можно объяснить манипуляцией сознанием людей, рассказала 360.ru психолог Ирина Ним. Сказался и тот самый дефицит концертов зарубежных артистов. К тому же Уэст показал смелость, сделал вызов.

Это подкупает: люди «заряжаются», хотят посмотреть на музыканта. Он приехал довольно неожиданно и на очень короткое время, что добавляет ажиотажа, заставляет быстрее пойти и посмотреть на артиста, как-то присоединиться к его популярности. Ирина Ним

Биография Канье Уэста Канье Омари Уэст родился 8 июня 1977 года в Атланте, но детство и юность провел в Чикаго. Вопреки стереотипам о непременном «голодном и бандитском детстве настоящего рэпера», он был мальчиком из приличной семьи: отец — фотожурналист, мать — профессор, декан факультета английского языка в университете. Родители были в разводе, но на успехах Уэста в школе это точно не сказывалось: он отлично учился. Причем даже тогда, когда пришлось вместе с матерью уехать в Китай по программе обмена. Десятилетний Канье легко сошелся с новыми одноклассниками и быстро выучил их язык.

Фото: Канье Уэст и Клиффорд Харрис-младший, он же T.I., и выступает в клубе The Key в Лос-Анджелесе, 3 октября 2008 года. Jared Milgrim / Global Look Press

Уэст хотел разрабатывать компьютерные игры, поэтому мать подарила ему компьютер с программой для создания музыки. Но скоро мечта уступила место другой страсти — хип-хопу. Правда, после школы будущий музыкант получил стипендию от Американской академии искусств и учился там рисованию. Позже молодой человек перевелся в Чикагский университет и начал изучать английский язык, но к 20 годам бросил учебу, поскольку она мешала заниматься музыкой. Хотя с академическим образованием дело не задалось, рэперу удалось сформировать собственный музыкальный стиль.

Интересно Мать музыканта, Донда Уэст, умерла в 2007 году из-за проблем с сердцем после операций: за день до смерти ей провели липосакцию и уменьшение груди. Как выяснилось, пластический хирург отказался брать 58-летнюю пациентку без полного обследования организма. Миссис Уэст просто нашла другого, менее щепетильного врача — это ее и погубило. Спустя два года Арнольд Шварценеггер, на тот момент губернатор штата Калифорния, подписал «закон Донды Уэст»: все пациенты, готовящиеся к пластическим операциям, теперь обязаны проходить медицинское обследование. Мать музыканта, Донда Уэст, умерла в 2007 году из-за проблем с сердцем после операций: за день до смерти ей провели липосакцию и уменьшение груди. Как выяснилось, пластический хирург отказался брать 58-летнюю пациентку без полного обследования организма. Миссис Уэст просто нашла другого, менее щепетильного врача — это ее и погубило. Спустя два года Арнольд Шварценеггер, на тот момент губернатор штата Калифорния, подписал «закон Донды Уэст»: все пациенты, готовящиеся к пластическим операциям, теперь обязаны проходить медицинское обследование.

Канье Уэст — нацист? Уэст неоднократно попадал в скандалы из-за своих высказываний и нередко, одумавшись, давал заднюю, заявляя, что его просто не так поняли. Однако в декабре 2022 года, выступая на радиошоу, музыкант прямо объявил: он симпатизирует Адольфу Гитлеру и нацистам, а вот «сионисты» виноваты в попрании свободы слова. В тот же день рэпер опубликовал в соцсетях изображение звезды Давида, совмещенное со свастикой. После этого аккаунт музыканта в очередной раз заблокировали, а Чикагский институт искусств аннулировал докторскую степень, присужденную Уэсту в 2015 году за его художественные достижения. Видимо, обожающая рэпера московская публика закрыла глаза на этот эпизод. Да и поборники российской морали не выстроились в пикет возле отеля заокеанского почитателя Гитлера.

Фото: Канье Уэст на стадионе FTX Arena в Майами, Флорида, 2 марта 2022 года. SMG / Global Look Press

Интересные факты о Канье Уэсте Сегодня Уэст — известный музыкант и продюсер, богач, автор собственной линии одежды и обуви, филантроп, бизнесмен, однажды даже баллотировался в президенты США. Его список наград и номинаций занимает отдельную статью в Википедии, а новые альбомы тут же попадают на первые строчки чартов. Хотя музыкант в 2018 году официально сменил имя на Йе, все по старинке называют его Канье Уэстом или просто Канье. Рэпер был женат на Ким Кардашьян, стал отцом двух дочерей и двух сыновей, а после расторгнул семилетний брак, выбрав новую спутницу — австралийку Бьянку Цензори.

Фото: Канье Уэст и Ким Кардашьян на церемонии вручения премии журнала Innovator Awards, Нью-Йорк, 6 ноября 2019 года. AdMedia / Global Look Press

Если в прошлом Уэста нет ярких криминальных полос, то у модели и архитектора Цензори их хоть отбавляй. Ее семью подозревали в связях с австралийской мафией (да, есть такая): якобы отца в 80-х осудили из-за наркотиков, а брат все еще за решеткой, так как ему заменили смертный приговор на пожизненное заключение. Правда, скорее всего, эти сплетни — результат того, что и Уэст, и Цензори отказываются комментировать свои отношения. Зато пара дает повод для пересудов, особенно после того, как избранница музыканта удалила все страницы в соцсетях и стала появляться на публики в крайне вызывающих нарядах.