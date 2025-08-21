Рэпер Канье Уэст выпустил собственную криптовалюту, получившую название YZY. Об этом сам исполнитель сообщил в соцсети X .

В основу токена легла база Solana. С момента запуска капитализация успела достичь 3,2 миллиарда долларов, однако затем начала снижаться и сейчас составляет примерно 1,5 миллиарда.

В феврале газета The Sun сообщила, что рэперу больше не позволят заниматься бизнесом в США из-за того, что он назвал себя нацистом и признался в любви к Адольфу Гитлеру, а его треки исчезнут со стриминговых платформ. После этого его онлайн-магазин одежды Yeezy прекратил работу.

Позднее Уэст опубликовал инструкцию на собственные похороны. Он потребовал, чтобы его тело забальзамировали и выставили в доме минимум на неделю, а со всех приходящих проститься брали деньги.