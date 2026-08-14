Канье Уэст на сутки перенес свой концерт в Алма-Ате

Канье Уэст перенес на сутки концерт в Алма-Ате из-за грозы

Приехавший в Казахстан американский рэпер Канье Уэст объявил о переносе на сутки концерта в Алма-Ате. Об этом он объявил на своей странице в социальной сети X .

Артист подчеркнул, что причиной такого решения стали погодные условия.

«Уважаемые жители Алма-Аты, в связи с погодными условиями сегодняшний концерт перенесен на завтра. Здоровье и безопасность — наш приоритет. До встречи завтра», — написал Канье.

В комментариях поклонники исполнителя попросили отменить решение, так как из-за его приезда гостиницы в городе повысили цены.

В пятницу, 14 августа, в Алма-Ате и Алма-Атинской области около 15:00 произошел масштабный блэкаут из-за аварии на воздушных линиях электропередачи сети KEGOC. В пресс-службе компании объявили, что восстановили подачу электричества через полтора часа.

По данным издания Orda, перед началом выступления Канье Уэста на центральной площади Алма-Аты на город обрушилась сильная гроза с ливнем и сильным ветром.

Американский рэпер приехал в Казахстан в рамках мирового турне. В конце апреля власти Польши объявили, что не пустят артиста в страну из-за скандала c антисемитскими высказываниями.